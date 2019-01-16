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Manavgat'ta trafik kazası: 1 yaralı

Antalya’nın Manavgat ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.


Edinilen bilgiye göre, Osman G.'nin kullandığı 07 L 2975 plakalı otomobil ile Hasret N.A.'nın kullandığı 35 HOR 80 plakalı otomobil Milli Egemenlik Mahallesi'nde çarpıştı. Her iki aracın da hasar gördüğü kazada otomobil sürücülerinden Osman G. yaralandı. 112 acil sağlık ekibinin olay yerinde yaptığı müdahalenin ardından Manavgat Devlet Hastanesine kaldırılan Osman G.'nin sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

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