Manavgat'ta trafik kazası: 1 yaralı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı. Kaza anı ise güvenlik kameralarına anbean yansıdı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Hafız Hoca Mezarlığı önünde gerçekleşti. Manavgat istikametinden Büyük Şelale istikametine seyir eden Hakan Cepçi'nin kullandığı 07 AJS 935 plakalı otomobil, Küçük Şelale istikametinden gelen Hacer Tıraş'ın kullandığı 07 ALR 389 plakalı otomobile yandan çarptı. Çarpmanın şiddetiyle refüj bordürlerine çarparak refüje çıkan otomobilde bulunan Ümide Cepçi yaralandı. Cepci, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kaza anı ise yol kenarında bulunan bir işyerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.