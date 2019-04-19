Manavgat'ta trafik kazası: 2 yaralı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza Hastane Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre yapay şelale istikametine gitmekte olan Celal Ç.'nin kullandığı 07 LBU 70 plakalı ticari araç, sol şeritten sağ şeride geçerek aynı istikamette gitmekte olan Rıza D.'nin kullandığı plakasız motosiklete çarptı.

Çarpmanın şiddetiyle kaldırımdaki bariyerlere çarpan motosiklet sürücüsü Rıza D. Ve motosiklette yolcu olarak bulunan Hüseyin Ç. yaralandı. Olay yerinde yapılan müdahalenin ardından hastaneye kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı bildirildi.