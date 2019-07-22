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Manavgat'ta trafik kazası: 2 yaralı

Antalya’nın Manavgat ilçesinde, iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde, iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.


Edinilen bilgiye göre, Hasan Ali Yücel Caddesi'nde M.T. idaresindeki 07 HFR 70 plakalı otomobil ile S.Ü.'nün kullandığı 07 LHU 50 plakalı otomobil Askerlik Şubesi kavşağında çarpıştı. Kazada M.T. ile diğer otomobilde yolcu olarak bulunan M.Ü. yaralandı. Hastaneye kaldırılan yaralıların durumlarının iyi olduğu bildirildi.

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