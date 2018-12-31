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Manavgat'ta ücretsiz fidan dağıtıldı

Antalya’nın Manavgat ilçesi’nde "Fidan Dik Orman Olsun Yaşanacak Yurdun Olsun" projesi kapsamında ücretsiz fidan dağıtımı yapıldı.

Antalya'nın Manavgat ilçesi'nde "Fidan Dik Orman Olsun Yaşanacak Yurdun Olsun" projesi kapsamında ücretsiz fidan dağıtımı yapıldı.


Orman Genel Müdürlüğünün "Fidan Dik Orman Olsun Yaşanacak Yurdun Olsun" projesi kapsamında Manavgat Orman İşletme Müdürlüğü tarafından ilçenin çeşitli noktalarında ücretsiz fidan dağıtımı yapıldı. Manavgat Orman İşletme Müdürü Sedat Çalış, Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürü Süleyman Karakaya ve Manavgat Kaymakamlığı Engelli Koordinatörü Guddusi Aydın'ın katılımıyla vatandaşlara Fıstık Çamı, Selvi ve Keçi Boynuzu fidanı dağıtıldı.


Vatandaşların yoğun ilgisi nedeniyle fidanlar kısa sürede tüketildi.

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