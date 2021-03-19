Manavgat'ta üreticilere 3 bin adet lavanta fidesi dağıtıldı

Antalya'nın Manavgat ilçesi Beşkonak Bölgesinde üreticilere ücretsiz 3 bin adet lavanta fidesi verildi. Lavantalar görsel güzellikleri ile bölgedeki turizm faaliyetlerine de katkı sunacak.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Daire Başkanlığı Manavgat ilçesi Beşkonak bölgesi Karabük Mahallesi'nde üreticilere 4 dekar alanda dikilmek üzere 3 bin adet lavanta fidesi teslim etti.

“Pazar sıkıntısı yok”

Beşkonak Köprü Çayı rafting bölgesindeki arazilerde turizm amaçlı olarak sunulan ve ilk kez denenecek olan lavanta bitkisinden olumlu neticeler elde edilmesi halinde uygulamanın gelecek yıllarda da yaygınlaştırılması hedefleniyor. Tarımsal Hizmetler Daire Başkanlığı yetkilileri, dikimi yapıldıktan sonra uzun yıllar verim alınabilen lavantanın, kıraç alanlarda hububata göre en az on kat ekonomik gelir getirdiği ve pazar sıkıntısı bulunmadığını belirtti.

“Arazisini hazırladı”

Arazisini lavanta üretimi için hazırladığını vurgulayan Ragıp Açıkgöz, “Bir üretici olarak araziyi hazırladım, ilk defa lavanta dikeceğim. Arazim Köprüçay kıyısında fidelerimin büyüyünce güzel bir görsellik sunacağını ve alternatif turizm noktasında bizlere kazanç sağlayacağını umuyorum. Yetkililer, dikim ve bakım konusunda bize bilgi verdi. Ona göre tarlamıza dikeceğiz” dedi.