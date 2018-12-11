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Manavgat'ta uyuşturucu operasyonu: 1 tutuklama

Antalya’nın Manavgat ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 1 kişi tutuklandı.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 1 kişi tutuklandı.


Edinilen bilgiye göre, Manavgat İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri uyuşturucu ile mücadele çalışmalarını sürdürüyor. Ekipler, şüphe üzerine durdurdukları bir otomobil içerisinde bulunan Ö.D. isimli şahsın üzerinde 0,6 gram metamfetamin ve 0,7 gram esrar maddesi ele geçirdi.


Hakkında uyuşturucu madde ticareti yapmak, kullanmak ve bulundurmak suçlarından işlem yapılan Ö.D. çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak Alanya Cezaevine teslim edildi.

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