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Manavgat'ta uyuşturucu operasyonu: 2 tutuklama

Antalya’nın Manavgat ilçesinde jandarma tarafından düzenlenen 2 ayrı operasyonda gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde jandarma tarafından düzenlenen 2 ayrı operasyonda gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı.


Edinilen bilgiye göre Manavgat'ın Çolaklı turizm bölgesinde uyuşturucu ticareti yapıldığı bilgisi üzerine İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından araştırma başlatıldı. Yapılan araştırma sonucunda uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edilen M.K. yakalandı. Şüphelinin üst aramasında satışa hazır 2 paket 10 gram kristal ve satışa hazır 2 paket 30 gram uyuşturucu madde ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheli M.K. Manavgat 2'nci Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklandı.


Jandarma ekipleri devriye görevi sırasında hareketlerinden şüphelendikleri S.G. üzerinde de kimlik kontrolü yaptı. Cezaevi firarisi olduğu ve 4 farklı uyuşturucu suçundan arandığı belirlenen S.G gözaltına alınırken, üst aramasında ise 7 gram eroin bulundu. Adliyeye sevk edilen S.G. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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