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Manavgat'ta uyuşturucu operasyonu :5 tutuklama

Antalya’nın Manavgat ilçesinde jandarma tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 14 şüpheliden yaşları küçük olan 5’i tutuklandı.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde jandarma tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 14 şüpheliden yaşları küçük olan 5'i tutuklandı. 9 şüpheli ise adliyeye sevk edili.


İl Jandarma Komutanlığı ve Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin geçtiğimiz çarşamba günü sabah saatlerinde Ulualan mevkiinde 15 ayrı adrese düzenlediği baskında 14 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden yaşları 18'den küçük olan Ş.K, E.K, T.K, M.K. ve M.K. jandarmadaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından geniş güvenlik önlemleri altında Manavgat Adliyesine getirildi. Savcı tarafından ifadeleri alınan Ş.K, E.K, T.K, M.K. ve M.K. tutuklanmaları istemiyle Manavgat 1. Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi. Ş.K, E.K, T.K, M.K. ve M.K. sulh ceza hakimi tarafından ‘uyuşturucu madde imalat ve ticareti' suçundan tutuklandı. Gözaltında bulunan 9 şüpheli ise adliyeye sevk edildi.

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