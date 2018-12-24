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Manavgat'ta uyuşturucu operasyonu

Antalya’nın Manavgat ilçesi’nde şüphe üzerine durdurulan bir araçta Metamfetamin ve esrar maddesi ele geçirildi.

Antalya'nın Manavgat ilçesi'nde şüphe üzerine durdurulan bir araçta Metamfetamin ve esrar maddesi ele geçirildi.


Edinilen bilgiye göre, Manavgat Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, Sanayi Mahallesi Sanayi Sitesinde şüphe üzerine bir aracı durdurarak arama yaptı. Araçta bulunan E.T.'nin üzerinde 0.8 gram metamfetamin, 0.7 gram esrar maddesi ile uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 90 Euro para ele geçirildi.


E.T.'nin evinde yapılan aramada ise hassas terazi ve ruhsatsız av tüfeği ile E.T.'nin birlikte yaşadığı İ.T. nin üzerinden 1.6 gram metamfetamin ele geçirildi.


GBT sorgulamasında 6136 sayılı SKM suçundan arandığı belirlenen E.T., emniyetteki işlemlerin ardından çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak Alanya Cezaevine teslim edildi.

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