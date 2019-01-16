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Manavgat'ta uyuşturucu operasyonu

Antalya’nın Manavgat ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 1 kişi tutuklandı.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 1 kişi tutuklandı.


Edinilen bilgiye göre, Manavgat Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri uyuşturucu ile mücadele çalışmalarını sürdürüyor. Narkotik ekipleri uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen B.B. isimli şahsın ikametinde yaptıkları aramada 8.5 gram metamfetamin ile bir miktar esrar maddesi ele geçirdi.


Manavgat Emniyet Müdürlüğünde hakkında uyuşturucu madde ticareti yapmak, kullanmak ve kullanmak için uyuşturucu madde bulundurmak suçlarından işlem yapılan B.B. çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak Alanya Cezaevine teslim edildi.

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