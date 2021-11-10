İhlas Haber Ajansı

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Manavgat'ta uyuşturucu operasyonu

Antalya’da jandarma ekipleri, 2 şüpheli şahsın evine uyuşturucu operasyonu gerçekleştirdi.

Antalya'da jandarma ekipleri, 2 şüpheli şahsın evine uyuşturucu operasyonu gerçekleştirdi. Düzenlenen operasyonda, bin 120 gram skunk, 1 adet hassas terazi, 196 dolar ve 320 TL ele geçirildi.


Antalya'nın Manavgat ilçesi Gündoğdu Turizm bölgelerinde jandarma ekiplerinin uyuşturucu madde ile mücadele kapsamında yaptığı çalışmalar neticesinde U.Y. (35) ve V.D. isimli şahısların evinde Manavgat İstihbarat ekipleri, Manavgat KOM Timi ve Çolaklı Jandarma Karakol Komutanlığı personeli ile yapılan operasyonda, bin 120 gram skunk uyuşturucu maddesi, 1 adet hassas terazi, 196 dolar ve 320 TL ele geçirildi. Şüpheli U.Y. gözaltına alınarak adliyeye sevk edildi. V. D. isimli şahıs hakkında ise Uyuşturucu Madde İmal ve Ticaretinden işlem yapıldı. Ele geçirilen malzemelerin parmak izi sonucu gelinceye kadar şüpheli, ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.

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