Manavgat'ta uyuşturucu operasyonu

Antalya'nın Manavgat ilçesinde uyuşturucu bulundurduğu ve kullandığı belirlenen, çok sayıda suç kayıtları bulunan 3 kişinin ev ve araçlarında yapılan aramada uyuşturucu madde, silah, mermi, muşta ile bıçak ele geçirildi.

Manavgat'ta Jandarma ekiplerinin uyuşturucu madde ile mücadele kapsamında yürütülen çalışmalar kapsamında uyuşturucu madde bulundurduğu ve kullandığı bilgisi alınan 23 adet suç kaydı bulunan S.Ç., 12 adet suç kaydı bulunan Ö.Y. ve 9 adet suç kaydı olan S.C. isimli şahıslar düzenlenen operasyonda yakalandı. Operasyona, jandarma narkotik köpeği Ofset'de katıldı.

Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı KOM Timi, Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Kısım Amirliği ile Side Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri tarafından Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde gerçekleştirilen operasyonda şüphelilere ait ev ve araçlarında yapılan aramada 12 gram metamfetamin uyuşturucu maddesi, 8 gram esrar uyuşturucu maddesi, 1 adet tabanca, 6 adet tabancaya ait fişek, 1 adet muşta ve 1 adet bıçak ele geçirildi. Olay ile ilgili adli işlemler başlatıldı.