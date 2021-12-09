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Manavgat'ta uyuşturucu tacirine operasyon

Antalya’nın Manavgat ilçesinde Jandarma ekipleri uyuşturucu madde satışı yapan bir şahsın evine operasyon düzenledi.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde Jandarma ekipleri uyuşturucu madde satışı yapan bir şahsın evine operasyon düzenledi.


Operasyonda, şüpheli yakalanırken çok miktarda uyuşturucu madde ile ateşli silah ele geçirildi.


Manavgat ilçesinde Jandarma ekiplerinin, Uyuşturucu Madde ile mücadele kapsamında yürüttüğü çalışmalar neticesinde Aşağı Pazarcı mahallesinde E. Ö. isimli şahsın uyuşturucu madde satışı yaptığı ihbarı alındı. İhbar üzerine, Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı Manavgat KOM Timi ve Merkez Jandarma Karakol Komutanlığı ile yapılan operasyonla şüpheli yakalandı. Şüpheli şahsa ait adreste yapılan aramada; 140 gram Skunk uyuşturucu maddesi, 37 gram metamfetamin uyuşturucu maddesi, 10 gram Afkan sakızı uyuşturucu maddesi, 54 adet uyuşturucu ve uyarıcı hap ile 1 adet av tüfeği ele geçirildi.

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