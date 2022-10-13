Manavgat'ta uyuşturucu ticaretine jandarma engeli: 1 gözaltı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde uyuşturucu madde ticareti yaptığı belirlenen şüpheli jandarma, tarafından yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığına bağlı Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı ve Manavgat KOM Timi tarafından yapılan çalışmalar sonucu A.Y.'nin ilçeye uyuşturucu madde getirip satacağı bilgisine ulaşıldı. Gözaltına alınan şüphelinin evinde yapılan aramada;

62 gram metamfetamin, 130 gram skunk esrar, 5 adet extacy, 31 adet uyuşturucu hap, 1 adet hassas terazi, 1 adet tabanca ve 47 adet fişek ele geçirildi. Şüphelinin ifade işlemlerinin devam ettiği bildirildi.