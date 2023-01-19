Manavgat'ta uyuşturucu ve ruhsatsız silah ele geçildi

Antalya'nın Manavgat ilçesinde jandarma tarafından yapılan çalışmalarda, uyuşturucu madde ve ruhsatsız silah ele geçirildi.

Manavgat ilçesinde "silah ve mühimmat kaçakçılığı" ve "uyuşturucu madde ile mücadele" çalışmaları bünyesinde, Antalya İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ve Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından; C.D., E.Ö. ve N.K. isimli şahısların kaçak silah bulundurduğu ve uyuşturucu madde bulundurup kullandıkları tespit edildi. Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda 1 adet ruhsatsız 7,65 milimetre tabanca, 29 adet 7,65 fişek, 10 adet 9 milimetre fişek, 1 adet ruhsatsız av tüfeği, 5 adet uyuşturucu madde kullanma aparatı ele geçirildi. Şüphelilerle ilgili adli işlem başlatıldı.