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Manavgat'ta yabancı uyruklu 20 kadın fuhuş batağından kurtarıldı

Antalya’nın Manavgat ilçesinde polisin gerçekleştirdiği operasyonda fuhuş yaptırıldığı belirlenen 20 yabancı uyruklu kadın kurtarıldı.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde polisin gerçekleştirdiği operasyonda fuhuş yaptırıldığı belirlenen 20 yabancı uyruklu kadın kurtarıldı. Operasyonda 9 adet ruhsatsız tabanca, 2 adet ruhsatsız pompalı olarak tabir edilen tüfek, 1 adet av tüfeği ve 1 adet otomatik tüfek ele geçirildi. Operasyon kapsamında 19 adrese eş zamanlı yapılan baskınlarda yakalanan 20 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.


Manavgat İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliğince 31 Aralık tarihinde başlatılan ve yaklaşık 2 ay devam eden projeli operasyonda, fuhuş yaptırıldığı belirlenen 20 yabancı uyruklu kadın kurtarıldı. Operasyon kapsamında yapılan aramalarda 9 adet ruhsatsız tabanca, 2 adet ruhsatsız pompalı olarak tabir edilen tüfek, 1 adet av tüfeği ve 1 adet otomatik tüfek ele geçirildi.


19 adrese eş zamanlı yapılan baskınlarda yakalanan 5'i kadın 20 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından fuhşa teşvik, aracılık, yer temin etmek, kişiyi hürriyetinden yoksun kılmak, cinsel saldırı, insan ticareti ve 6136 SKM suçlarından Manavgat Adliyesine çıkarıldı.

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