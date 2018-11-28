Manavgat'ta yağmur hayatı olumsuz etkiledi

Manavgat'ta akşam saatlerinde başlayan ve gece boyunca aralıklarla devam eden yağmur günlük hayatı olumsuz etkiledi. Geçmiş yılların aksine yağmur nedeniyle şehir merkezinde ve ana caddelerde su baskınları yaşanmazken Türkbeleni'nden akan suları önüne kattığı toprak ve küçük kaya parçaları Milli Egemenlik ve Çağlayan mahallelerinde yolların ve işyerlerinin önlerinin çamura bürünmesine yol açtı.

Çağlayan Mahallesi Muhtarı İbrahim Öz, “Türkbeleni mevkiinden akan sular ve çamur önüne kattığı çöpleri doğrudan Çağlayan mahallesine getiriyor. Bunu defalarca gündeme getirmemize rağmen ne yazık ki bugüne kadar herhangi bir önlem alınmadı. Mahallemizdeki işyerlerinin ve yolların durumu ortada.” dedi.

Türkbeleni'nden Antalya Caddesine inen yolun bir bölümü de heyelan nedeniyle göçtü. Göçük yaşanan yolda belediye ekiplerinin çalışması devam ediyor.