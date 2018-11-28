Manavgat'ta yağmur suları sebebiyle bazı araçlar yolda kaldı

Antalya'nın Manavgat ilçesi ve çevresinde etkili olan yağmur yaşamı olumsuz etkilerken, Evrenseki turizm yolunun Evrenseki-Çolaklı mahalleleri arasındaki bölümü yağmur suları sebebiyle bir süre trafiğe kapatıldı.

Manavgat'ta gece boyunca aralıklarla devam eden yağmurun oluşturduğu sular, turizm yolunun Evrenseki ile Çolaklı arasındaki bölümünün trafiğe kapanmasına neden oldu. Yağmur sularını tahliye eden bazı menfezlerin yağmur sularının getirdiği ağaç ve çöplerden tıkanması sonucunda turizm yolunun Çolaklı jandarma kavşağı ile Evrenseki Halk Plajı kavşağı arasındaki bölümü sular altında kaldı.

Manavgat Belediyesi zabıta ekipleri, sular altında kalan yolda gerekli önlemleri alarak şerit çekmek suretiyle araçların geçişine izin vermedi. Uyarıları dikkate almayan bazı araçların bozularak yolda kaldıkları gözlendi. Araçlar, oteller arasındaki yoldan geçerek ilerledi. Yağmurun şiddetini azaltmasıyla birlikte yoldaki sular çekilirken trafik akışı normale döndü.