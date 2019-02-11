Manavgat'ta yaşlı kadın evinde ölü bulundu

Antalya'nın Manavgat ilçesinde oğluyla birlikte yaşayan yaşlı kadın, evinde ölü bulundu.

Olay, Aydınevler Mahallesi 5502 sokakta bir evde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre oğlu ile birlikte yaşayan ve sabah oğlu işe gidince bakıcısıyla kalan Nebahat Basıç (84), yatağında ölü bulundu.

Olay, bakıcının yaşlı kadını uyandırmak istemesi, uyanmayınca 112 sağlık ekibine haber vermesi üzerine ortaya çıktı. Yaşlı kadını kontrol eden ve ölmüş olduğunu belirleyen sağlık ekibi, durumu güvenlik güçlerine bildirdi. Olay yerine gelen Manavgat Emniyet Müdürlüğü Asayiş ve Olay Yeri İnceleme ekipleri gerekli incelemelerin ardından cumhuriyet savcısına bilgi verdi. Cumhuriyet savcısı tarafından yapılan gerekli incelemede Nebahat Basıc'ın tansiyon ve şeker hastası olduğu belirlendi.