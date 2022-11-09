Manavgat'ta Yeşilçam film müzikleri rüzgarı esti

Manavgat Belediyesi Türk Halk Müziği Topluluğu Korosu, “Yeşilçam Film Müzikleri” konseri kent halkından gelen yoğun istek üzerine ikinci kez, Atatürk Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi.

Şef Onur Gök yönetimindeki Manavgat Belediyesi Türk Halk Müziği Topluluğu Korosu, “Yeşilçam Film Müzikleri” konseri, Türk Sinemasına damga vuran “Hafize Ana” karakterinin seyircilerin arasından okul zilini çalmasıyla başladı. Müzikal tiyatro şeklinde gerçekleşen konserde, koristler 70'li ve 80'li yılların modasını gösteren kıyafetler ile sahneye çıktı. Konser, “Hababam Sınıfı Sınıfta Kaldı” filmindeki meşhur “Fesüphanallah” şarkısıyla başladı.

Koristler, çok sevilen Yeşilçam filmlerindeki “Sevdan Olmasa”, “Boş Kalan Çerçeve”, “Duydum Ki Unutmuşsun”, “Gurbet”, “Selvi Boylum Al Yazmalım”, “Samanyolu”, “Darıldın Mı Gülüm Bana”, “Mavi Boncuk”, “Benim Gözüm Sende”, “Sevemedim Kara Gözlüm”, “Ben de Özledim Ben de”, “Arım Balım Peteğim” “Sevda Yüklü Kervanlar” şarkılarını ünlü sanatçıların film kostümlerini giyerek seslendirdi. Her koristin bir sanatçıyı temsil ederek canlandırması ise duygu ve neşe dolu anlara sahne oldu. Koristler, bir döneme damga vuran sanatçıların rol aldığı filmlerin en can alıcı sahnelerinin aktarıldığı slayt gösterisinin ardından sahne alarak şarkılarını seslendirdi.

"Canlandırmalar yapıldı"

Konserde, Türk sinema tarihine damga vuran usta sanatçılar Kemal Sunal, Adile Naşit, Münir Özkul, Kadir İnanır, Ediz Hun, Ekrem Bora, Türkan Şoray, Sadri Alışık, Gülden Karaböcek, Cüneyt Arkın, Mustafa Kandıralı, Rüştü Asyalı, Erdal Tosun, Emel Sayın, Filiz Akın, Erkin Koray, Gülşen Bubikoğlu, Müslüm Gürses, Bergen, Ferdi Tayfur, İzzet Günay, Belkıs Özener, Ahmet Mekin, Ayhan Işık, Şener Şen ve Tarık Akan, replikleri ve şarkılarıyla canlandırıldı. Kemal Sunal'ın Çöpçüler Kralı'ndaki çöp süpürerek şarkı söylemesi ve hafızalara kazınan “Parka Gidecekmiş İki Gözümün Çiçeği” repliğinin bire bir canlandırılması ise seyircileri kahkahaya boğdu.

Konser sonunda dinleyicilerin yoğun talebi üzerine “İzmir Marşı” koristler tarafından seslendirildi.