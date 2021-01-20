Manavgat'ta yol kontrol noktasına jandarmadan ‘Yaşam Tüneli' çadırı

Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı'ndan yapılan açıklamada geçmiş yıllarda yaşanan kazaların ayrıntılı incelendiği belirtilerek , “2019 yılı içerisinde sorumluluk bölgemizde 7 ölümlü, 357 yaralanmalı ve 140 maddi hasarlı trafik kazası meydana geldi. Meydana gelen trafik kazalarında 7 vatandaşımız hayatını kaybederken 520 vatandaşımız ise çeşitli şekilde yaralandı. 2020 yılı içerisinde sorumluluk bölgemizde, geçmiş yıllarda meydana gelen kazaların yerleri, sebepleri ve zamanları ayrıntılı şekilde incelendi. Ölümlü ve yaralanmalı kazaların en aza indirilmesi amacıyla gerekli tedbirler alındı. Bu kapsamda trafik timleri, 2020 yılı içerisinde 557 araç sürücüsü, 741 öğrenci ve yayaya trafik eğitimi vererek163 okul servis aracını kontrol etti” denildi

“171 öğrenciye trafik eğitimi verildi”

171 öğrenciye uzaktan eğitimle trafik eğitimi veriliği bildirilen açıklamada 2020 yılı içerinde korona virüs nedeni ile EBA ve ZOOM üzerinden uzaktan eğitim projesi kapsamında 171 öğrenciye trafik eğitimi verildiği kaydedildi. Açıklamada ayrıca trafik timlerince yapılan çalışmalar neticesinde 2020 yılı içerisinde 2 ölümlü, 219 yaralanmalı ve 87 maddi hasarlı trafik kazası meydana geldiği, kazalarda 2 vatandaş hayatını kaybederken 320 vatandaşın yaralandığı bilgisi paylaşıldı.

“Ölümlü kazalarda yüzde 71 yaralanmalı kazalarda yüzde 58 oranında azalma meydana geldi”

2019-2020 yılları karşılaştırıldığında ölümlü kazalarda yüzde 71 yaralanmalı kazalarda yüzde 58 oranında azalma meydana geldiğinin altı çizilen açıklamada şöyle denildi: " Önümüzdeki dönemlerde bu kazaları daha da azaltmak amacıyla Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı trafik timlerine gece gündüz demeden uygulamalara devam edecek. Bu kapsamda sürücülerimizin daha dikkatli olmalarını sağlamak için Hacıobası Yol Kontrol Noktasına Yaşam Tüneli çadırı kuruyoruz. Yol kullanıcılarına, başta emniyet kemeri, kask kullanımı, uykusuz araç kullanma, seyir halinde cep telefonu kullanımı ve alkollü olarak araç kullanma gibi trafik eğitimi verilmekte ve sürücülerimizin bilinçli olarak seyahat etmeleri sağlanmaktadır. Jandarma sorumluluk bölgesinde bulunan yollarda vatandaşlarımızın can ve mal kayıplarını en aza indirmek amacıyla trafik denetimlerine devam edeceğiz. Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımız başta olmak üzere yaya ve sürücülere eğitim, seminer ve konferanslarımız devam edecektir”