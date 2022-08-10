İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Manavgat'ta yola savrulan elektrikli bisiklet sürücüsüne minibüs çarptı

Antalya’nın Manavgat ilçesinde bisiklet ile çarpışıp yola savrulan elektrikli bisiklet sürücüsü, arkadan gelen minibüsün çarpması sonucu yaralandı.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde bisiklet ile çarpışıp yola savrulan elektrikli bisiklet sürücüsü, arkadan gelen minibüsün çarpması sonucu yaralandı.


Kaza, Şelale Mahallesi Remzi Güven Caddesi üzerinde meydana geldi. Bayır Mezarlığı yönünden gelen ismi öğrenilemeyen bisiklet sürücüsü ile Bilal Ş.'nin kullandığı elektrikli bisiklet çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle devrilen elektrikli bisiklete arkasından gelen Levent D.'nin kullandığı 07 ABD 406 plakalı minibüs çarptı. Kazada yaralanan Bilal Ş., ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.