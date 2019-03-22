Manavgat'ta zincirleme kaza

Antalya'nın Manavgat ilçesinde sıkışmalı ve yaralamalı kaza ihbarı 112, itfaiye ve trafik ekiplerini alarma geçirdi. Olay yerine gelen ekipler, kazanın bir aracın park halindeki araçlara çarpması sonucu maddi hasarlı zincirleme kaza olduğu belirledi.

Demokrasi Bulvarı'nda sıkışmalı trafik kazası ihbarı 112 Sağlık ekiplerini, Antalya Büyükşehir belediyesi itfaiyesi kurtarma ekibi ve trafik ekiplerini alarma geçirdi.Kazanın meydana geldiği bölgeye çok sayıda ekip sevk edilirken kazanın park halindeki araçlara çarpmak suretiyle meydana gelen zincirleme kaza olduğu, yaralanan ve araçta sıkışan kimsenin olmadığı belirlendi.

Kaza, Demokrasi Bulvarı'nda seyir halindeki Y.B.'nin kullandığı 07 LKN 93 plakalı aracın, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarında park halinde bulunan 07 LLV 88 plakalı araca, bu aracın da çarpmanın şiddetiyle önünde park halinde bulunan 07 AEH 623 plakalı araca çarpması sonucunda meydana geldi. Kazada şans eseri kimsenin burnu kanamadı.