İhlas Haber Ajansı

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Manavgat'taki basın mensupları ilçe jandarma komutanı ile bir araya geldi

Manavgat’ta görev yapan basın mensupları, Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığına atanan Jandarma Binbaşı Yusuf Tunç ile bir araya geldi.

Manavgat'ta görev yapan basın mensupları, Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığına atanan Jandarma Binbaşı Yusuf Tunç ile bir araya geldi.



Jandarma Albay İlker Özcan'ın, Antalya'ya atanmasıyla boşalan Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığına, Jandarma Binbaşı Yusuf Tunç atandı. Manavgat'ta görev yapan basın mensupları, geçtiğimiz günlerde Manavgat'a gelerek görevine başlayan Yusuf Tunç'u makamında ziyaret ederek yeni görevinin hayırlı olması temennisinde bulundu. Bugüne kadar Ankara, Siirt, Batman, Hatay, Rize, Hakkari ve Antalya'da çeşitli jandarma birliklerinde görev yapan Binbaşı Yusuf Tunç, tayin döneminde Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı görevine atandı.

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