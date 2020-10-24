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Manavgat'taki orman yangını kontrol altına alındı

Antalya’nın Manavgat ilçesindeki orman yangını ekiplerin yaklaşık 5 saat süren müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Antalya'nın Manavgat ilçesindeki orman yangını ekiplerin yaklaşık 5 saat süren müdahalesiyle kontrol altına alındı.


Kadılar Mahallesi'nde saat 14.30 sıralarında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Orman Bölge Müdürlüğüne ait 20 arazöz, 3 helikopter, çak sayıda belediye itfaiye aracının müdahale ettiği ve çevresi arazözler tarafından abluka altına alınan yangın yaklaşık 5 saat süren çalışmayla kontrol altına alındı. Yangında yaklaşık 5 hektar çam ormanının zarar gördüğü, yerleşim yerleri ve ekili araziler için tehlike oluşturmadığı bildirildi.

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