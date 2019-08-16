Manavgat'taki orman yangınında yaralar sarılmaya başladı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde Kurban Bayramının 1. Günü çıkan yangının yaraları sarılmaya başlandı. Manavgat Kaymakamı Dr. Mustafa Yiğit, Manavgat Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma Vakfı Müdürü Şükrü Yıldırım ile birlikte Beşkonak-Yeşilbağ Mahallesinde evleri yanan vatandaşları ziyaret edip yangın bölgesinde incelemelerde bulundu.

Kurban Bayramının 1. günü Manavgat'ın Isparta sınırında bulunan Yeşilbağ mahallesinde gece 03.00 sıralarında çıkan yangında Ali Budak, İbrahim Kuş, Ramazan Kuş ve Duran Kuş isimli vatandaşlara ait ev ve samanlıklar tamamen yandı. Yangında 500 metrekare orman zarar gördü.

Yeşilbağ mahallesinde ev ve samanlıkları yanan vatandaşları ziyaret eden Kaymakam Yiğit, “Vatandaşlarımızın barınma konusunda talepleri oldu. Antalya Büyükşehir Belediyesi 4 adet konteyner göndererek bu sorunu şimdilik çözüme kavuşturdu. Kalıcı ev yapılması için ne yapabiliriz konusunu ele aldık. AFAD il Müdürlüğü maddi yardımda bulunacak. Yangının afet kapsamına alınması durumunda evleri AFAD tarafından yapılabilecek. Afet kapsamına alınmaması durumunda AFAD'ın yapacağı maddi yardıma Sosyal Yardımlaşma Vakfımızdan katkıda bulunarak ev yapımına başlayacağız” dedi.