Manavgat'taki uyuz vakası iddialarına yanıt geldi: "Uyuz iddiaları asılsız"

Mehmet Deniz, Sarılar ve Side mahallelerinde uyuz vakalarının arttığı yönünde sosyal medyada yer alan iddiaların asılsız olduğunu açıkladı.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde son günlerde sosyal medyada yer alan Sarılar ve Side mahallerinde uyuz vakalarının olduğu haberlerine Manavgat İlçe Sağlık Müdürü Mehmet Deniz'den cevap geldi. Deniz, iddiaların asılsız olduğunu söyleyerek, gerekli çalışma ve incelemelerin yapıldığını belirtti. Dr. Mehmet Deniz, "Son günlerde Sarılar ve Side mahallelerinde uyuz vakalarının arttığı yönünde resmi bilgiye dayanmayan asılsız haberler ortaya atılmış ve bu iddialar sosyal medyada da yayılmaya çalışılmıştır. İlçe Sağlık Müdürlüğümüz konu ile ilgili geniş çaplı inceleme başlatmış, Side Melek Sezer Aile Sağlığı Merkezi ve Sarılar Aile Sağlığı Merkezi poliklinik kayıtları ile Manavgat Devlet Hastanesi Cildiye Polikliniği kayıtları detaylı olarak incelenmiş, geçmiş yıllarda gün gün ve ay ay karşılaştırılmıştır. Yaptığımız çalışmalarda genel olarak günde 2, bazı günlerde de 3 uyuz vakasının görüldüğü tespit edilmiştir. Bu vaka sayısının geçmiş yıllardaki sayılarla aynı olduğu belirlenmiştir. İddia edildiği gibi ilçemizde herhangi bir uyuz salgını yoktur. Yapılan paylaşımlar ve ortaya atılan iddialardan uyuz hastalığının da tam olarak bilinmediği anlaşılmaktadır. Öncelikle uyuz hastalığı için herhangi bir bölgeye karantina uygulamasına gerek yoktur. Aile içi tedavi ve özellikle hijyene dikkat ederek önlenebilen bir hastalıktır. Vatandaşlarımızdan korku ve paniğe yöneltebilecek bilgiye dayanmayan yanlış beyanlara itibar etmemelerini istiyor, sağlıklı günler diliyoruz" diye konuştu.