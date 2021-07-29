İhlas Haber Ajansı

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Manavgat'taki yangın Alanya sahillerinden görülüyor

Antalya’nın Manavgat ilçesinde dün öğle saatlerinde başlayan ve 3 kişinin ölümüne neden olan orman yangını, Alanya ilçesinde sahillerden görülebiliyor.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde dün öğle saatlerinde başlayan ve 3 kişinin ölümüne neden olan orman yangını, Alanya ilçesinde sahillerden görülebiliyor.


Manavgat'ta dün öğle saatlerinde başlayan ve dün akşam itibariyle 600 dönüm ormanlık alanı küle çeviren, mahallelerin boşaltılmasına ve 3 kişinin ölümüne sebep olan yangın, Alanya ilçesinde sahilden görülebiliyor. Yaklaşık 40 kilometre mesafedeki İncekum plajında denize giren tatilciler, gökyüzünü kaplayan dumanı uzaktan izledi.

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