Manavgat'taki yangın Alanya sahillerinden görülüyor

Antalya'nın Manavgat ilçesinde dün öğle saatlerinde başlayan ve 3 kişinin ölümüne neden olan orman yangını, Alanya ilçesinde sahillerden görülebiliyor.

Manavgat'ta dün öğle saatlerinde başlayan ve dün akşam itibariyle 600 dönüm ormanlık alanı küle çeviren, mahallelerin boşaltılmasına ve 3 kişinin ölümüne sebep olan yangın, Alanya ilçesinde sahilden görülebiliyor. Yaklaşık 40 kilometre mesafedeki İncekum plajında denize giren tatilciler, gökyüzünü kaplayan dumanı uzaktan izledi.