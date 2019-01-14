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'Manik Atak' Antalya'ya geliyor

Barış Dinçel’in yönettiği, başrollerini Devrim Yakut ve Bihter Dinçel’in paylaştığı "Manik Atak" adlı tiyatro oyunu 13 Şubat 2019 Çarşamba günü akşamı AKM Aspendos Salonu’nda sahnelenecek.

Barış Dinçel'in yönettiği, başrollerini Devrim Yakut ve Bihter Dinçel'in paylaştığı "Manik Atak" adlı tiyatro oyunu 13 Şubat 2019 Çarşamba günü akşamı AKM Aspendos Salonu'nda sahnelenecek. Umut Organizasyon etkinliği olan iki perdelik Manik Atak'ın biletleri Biletix, Hacı Saad Restoran, Nabu Sahaf Kitabevi, Kırmızı Kalem Kültür Merkezi'nde satışa çıktı.


Oyun, iki kadının ortak meselelerinin zamanda yolculuğunu konu alıyor. İki kadın oyuncunun kendi iç dünyaları ve sektörde yaşadıklarını anlattıkları oyunda , sanat dünyasının bilinmeyen yönleri de gözler önüne seriliyor.

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