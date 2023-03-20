Mantar üreticilerine ışıklı tuzak desteği

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Korkuteli'de mantarın verim ve kalitesini olumsuz etkileyen mantar sineği ile mücadele için ışıklı tuzak dağıttı. Işıklı tuzak cihazıyla, mantar üretimindeki kaybın ve zirai ilaç kalıntısının önüne geçilecek.

Zirai ilaç kalıntısı olmayan, güvenilir gıda üretimi için çalışmaya devam eden Antalya Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi'ne bağlı ekipler Korkuteli ilçesinde Yelten, İmrahor, Sımandır, Uzunoluk ve Küçükköy mahallelerindeki mantar üreticilerine ışıklı tuzak dağıttı.

Mantar zararlısına karşı ışıklı tuzak

Mantar üretiminde lider konumda bulunan Korkuteli'ndeki üreticilere Büyükşehir Belediyesi tarafından zirai ilaç kalıntısına karşı üreticiye alternatif mücadele yöntemleri çerçevesinde 80 tane ışıklı tuzak verildi. Yelten, İmrahor, Sımandır, Uzunoluk ve Küçükköy mahallelerindeki üreticiler cihaz hakkında bilgilendirildi.

Kimyasal kullanımını azaltıyor

Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı'nda görevli Ziraat Mühendisi Hatice Parlak, doğayı, üretici ve tüketiciyi koruyan teknik metotları yaygınlaştırmak ve hibeleri sağlamak üzere Büyükşehir ekiplerinin sahada olduğunu belirterek şunları söyledi: “Mantar sineği ve türevleri olan 16 çeşit zararlı var. Üreticiler zararlılara karşı kimyasal ilaç kullanmak zorunda kalıyor. İlaç uygulaması hem pahalı bir maliyet hem de işçilik gerektiriyor. Ayrıca tüketici için de zararlı. Işıklı tuzak cihazı UVA ışık dalgasıyla çalışıyor ve bu zararlılarla mücadele ediyor. Üreticiler çok az kimyasal uygulayarak sezonu tamamlamış oluyor. Böylece ürettikleri ürün kalıntısız ve sağlıklı oluyor” diye konuştu.

“Sinek mantarın en büyük düşmanı”

Korkuteli Yelten'de mantar üreticiliği yapan Yücel Köken, “15 yıldır üreticilik yapıyorum.

Sinek, mantarın en büyük düşmanı. Sinek, mantara leke getiriyor ve verim düşüyor. İlaç kullanmak da mantara büyük zarar veriyor. Muhittin Böcek Başkanımızın dağıttığı ışıklı tuzağın bize çok faydası olacak. Mantar depoma tuzağı taktım kullanmaya başlıyorum çok teşekkür ederim” dedi.

“İlaç kullanmadan mücadele edeceğiz”

Mantar üreticisi Adem Kolan, mantar sineğinin üretime ciddi zararlar verdiğini ifade ederek, “Özellikle kompost döneminde sinekle yoğun mücadele ediyoruz. Mecburen ilaç vermek zorunda kalıyoruz. İlaç ürüne zarar veriyor mantarın üzerinde kalıntı kalıyor. Büyükşehir'in dağıttığı ışıklı tuzakları kullanarak ilaç kullanmadan ürünlerimizi koruyabileceğiz” diye konuştu.

13 senedir mantar yetiştiriciliği yapan Selma Kıllı da, “4 evladıma da mantar yetiştirerek bakıyorum, geçim kaynağım. O yüzden kayıpsız üretmek zorundayım. Ama mantarda sinek ve yeşil küf bizi çok zorluyor. İlaç kullanmak zorunda kalıyoruz ama ilaçlar da çok pahalı alamıyoruz. Muhittin Başkanımızın gönderdiği ışıklı tuzakları kullanarak sineklerden kurtulacağız inşallah” ifadelerini kullandı.

Yelten Mahalle Muhtarı Yetiş Özen de, mahallelerinde mantar üretimiyle geçimini sağlayan çok sayıda vatandaşın olduğunu söyleyerek, “Hepsinin ortak sıkıntısı mantar sineği. İnşallah Muhittin Böcek Başkanımızın gönderdiği ışıklı tuzak çare olacak” dedi.