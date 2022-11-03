Mantarhanede çıkan yangın eve sıçradı

Antalya'nın Korkuteli ilçesinde elektrik kontağı sebebiyle çıkan yangında mantarhane ve ev büyük zarar gördü.

Yangın, dün saat 20.30 sıralarında Kargalık mahallesinde Osman Özbek'e ait mantarhanede meydana geldi. Bir anda büyüyen alevlerin eve sıçraması sonucu vatandaşların ihbarıyla olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Ev ve mantarhane alev alev yanarken evin çatısı küle döndü. Yapılan çalışma sonucunda yangın söndürülerek kontrol altına alınırken, soğutma çalışmalarına geçildi. Olayda yaralanan olmazken yangının mantarhanedeki elektrik kontağından çıktığı öğrenildi.