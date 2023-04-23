Manzara fotoğrafı için çitlerden atlayan vatandaşlar, canlarını hiçe saydı

ANTALYA (İHA) – Antalya'da şelale manzarasıyla fotoğraf çektirmek için yasak uyarılarına çitlerden atlayan vatandaşlar, 30 metre yüksekliğindeki uçurum kıyısında ölümle burun buruna manzara keyf yaşadı.

Muratpaşa ilçesi Gençlik parkı sınırları içindeki Aşağı Düden Şelalesi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle ziyaretçi akınına uğradı. Vatandaşların yoğunluk oluşturduğu bölgede aralarında çocukların da bulunduğu birçok kişi “korkuluklara yaklaşmak tehlikeli ve yasaktır” uyarısına aldırış etmeden çitlerden atlayarak 30 metre yüksekliğindeki uçurumun kıyısında poz verdi. Cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerde çok sayıda kişi 1 metre yüksekliğindeki korkulukları aşarak şelalenin denize döküldüğü kısımda etraftakilerin korkulu bakışlarına rağmen adeta ölüm tehlikesine rağmen fotoğraf çektirdi.