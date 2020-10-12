Manzara keyfi hastanede bitti

Antalya'da falezlerde yaklaşık 20 metre yükseklikten düşen adam yaralı olarak kurtarıldı.

Olay, saat 18.00 sıralarında Karaalioğlu Parkı'ndaki falezlerde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 50 yaşlarındaki Necdet S. parktaki falezlerde denizi izlerken dengesini kaybedip yaklaşık 20 metre yüksekten ağaçlık ve kayalık alana düştü. Durumu gören çevredeki vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen itfaiye ekiplerinin yarım saatlik çalışması sonucu Necdet S. düştüğü yerden kaşık sedye ile yaralı olarak çıkartıldı. Yaralı, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Olayın görgü tanıklarından Kadir Can Avcı, “Adam seyir terasına geldi ve oturdu. Önce tek ayağını denize doğru sarkıttı. Tam denize bakarken birden yuvarlanıp düştü. Hemen arkasından biz de 112'yi aradık. İtfaiye ve sağlık ekipleri geldi” dedi.