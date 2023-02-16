Maraş'tan gelen depremzedeler kaza yaptı: 5 yaralı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında depremzede 4 kişi yaralandı.

Kaza; dün öğle saatlerinde Manavgat Ticaret ve Sanayi Odası (MATSO) kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; Yaşar Bozancır'ın kullandığı 46 AFY 692 plakalı otomobil, Hasan Çenesiz'in kullandığı 07 HC 554 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada, araçlarda yolcu olarak bulunan Ayşe Çenesiz, Vakkas Can Bozancır, Arda Bozancır, Bedriye Bozancır ve Nihat Efe Bozancır yaralandı. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırılan yaralıların durumlarının iyi olduğu bildirildi.

Kahramanmaraş Pazarcık'ta evleri yıkılmış

Kaza yapan Bozancır ailesinin, Kahramanmaraş Pazarcık ilçesinde yaşadığı, deprem sırasında evleri yıkıldığı için Manavgat'a gelerek otele yerleştikleri, deprem sırasında ayağı kırılan ve alçıya alınan oğulları ile grip olan 2 küçük kızlarının tedavisi için hastaneye gittikleri bildirildi.