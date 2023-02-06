Markete gideceğini söyleyerek evden ayrılan genç kız geri dönmedi

Antalya'nın Serik ilçesinde markete gideceğini belirterek evden ayrılan lise öğrencisi genç kızdan 24 saattir haber alınamıyor.

Olay, dün ilçeye bağlı Yenimahalle'de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; ailesi ile beraber yaşayan lise son sınıf öğrencisi Nargül Sarı (17), markete gideceğini söyleyerek evden ayrıldı. Genç kız bir daha eve dönmedi. Kızlarının dönmemesi üzerine ile polis merkezine giderek kayıp başvurusunda bulunan aile, kızlarının bir an önce bulunmasını istedi.