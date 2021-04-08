Mart ayı boyunca bin 979 yolcuya trafik eğitimi verildi

Antalya'da emniyet ekiplerince Mart ayı boyunca yapılan trafik denetimlerinde, bin 979 yol kullanıcısına Yaşam Tüneli Eğitim Çadırı'nda eğitim verildi.

Trafik düzeni ve güvenliğinin sağlanması amacıyla; denetim faaliyetlerinin her zaman ve her yerde etkin bir şekilde gerçekleştirerek, sürücülerde “algılanan yakalanma riski duygusunun” sürekli ve üst düzeyde tutulabilmesi için, otoyollarda ve şehirlerarası karayollarında “sağ şeritte veya bankette uygunsuz durumda bekleme, ağır taşıtların uygunsuz şerit kullanımı, tehlikeli şerit değiştirme-makas atma, hatalı sollama, yakın takip, karayolu üzerinde zorunlu haller dışında duraklamak/park etmek” gibi ihlallerin önlenmesine yönelik Antalya Karayolları üzerinde Mart Ayı içerisinde havadan helikopter, drone olmak üzere özel denetimler yapıldı.

Helikopter ve drone ile yapılan trafik denetimlerde toplam 398 sürücüye, radarla hız denetiminde toplam bin 504 sürücüye, okul servis araçlarına yönelik yapılan denetimde toplam 198 sürücüye, yük taşıyan araç denetiminde toplam 732 araçtan 71 sürücüye trafik idari para cezası uygulandı.

Öte yandan, Yaşam Tüneli Eğitim Çadırı'nda 385 araç bin 594 yolcu olmak üzere toplam bin 979 yol kullanıcısına eğitim verildi.