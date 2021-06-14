Antalya Büyükşehir Belediyesi, Hayvanat Bahçesi ve Doğal Yaşam Parkı'nda yaralı ve hasta yaban hayvanlarının tedavilerini gerçekleştiriyor. Mart ayından bu yana 120 hayvanın tedavisi yapıldı.

Türkiye'nin en büyük hayvanat bahçelerinden biri olan Antalya Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesi, 140 türde bin 580 hayvana ev sahipliği yapıyor. Hayvanat Bahçesi'nde hayvan türü ve sayılarını artırmaya yönelik çalışmalar sürerken, yaralı ve hasta hayvanların da bakım ve tedavisi gerçekleştiriliyor.

“Tedavileri yapılarak bakıma alınıyor”

Antalya Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesi'nde son 3 ayda Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü tarafından ya da bilgisi dahilinde getirilen yaralı veya hasta 120 yırtıcı ve yaban hayvanının tedavisi gerçekleştirildi. Baykuş, leylek, martı, tavşan, ördek, sincap, karga, kerkenez, su kaplumbağası gibi birçok yırtıcı ve yabani hayvanın tedavisi yapıldı. Hayvanat Bahçesi'nde tedavi sonucunda iyileşen hayvanlar ise tekrar doğaya salındı. Uzuv kaybı olan ve doğada yaşayamayacak olan hayvanların ise bakım ve korumaları hayvanat bahçesinde devam ediliyor.

“Kerkenezler doğaya salındı”

Doğada yaralı ve bitkin halde bulunan 2 kerkenez Antalya Hayvanat Bahçesi'nde tedaviye alındı. Beslenmeleri ve bakımları gerçekleştirilen kerkenezler tedavinin ardından doğaya salındı. Elektrik direğinde yaralanmış bir leyleğin ise kanadının bakımı gerçekleştirilerek veteriner hekimler tarafından koruma alanına bırakıldı.