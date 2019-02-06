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Martıların dev dalgalarla dansı

Antalya’nın Kemer ilçesinde Ağva Deresi’nin Akdeniz’e döküldüğü noktada dev dalgaların gölgesinde bekleyen martı sürüleri, denizin getirdiği yiyecekleri gözlüyor.

Antalya'nın Kemer ilçesinde Ağva Deresi'nin Akdeniz'e döküldüğü noktada dev dalgaların gölgesinde bekleyen martı sürüleri, denizin getirdiği yiyecekleri gözlüyor.


20 yaşındaki üniversite öğrencisi Buse Acar'ın annesiyle birlikte içinde bulunduğu otomobilin sürüklendiği Ağva Deresi'nin Akdeniz'e döküldüğü noktada dev dalgalar oluşuyor. Denizin getirdiği yiyecekleri gözleyen martıların havalandıkları anlarda arka fondaki dev dalgalar ilginç görüntüler oluşturuyor.


Öğle saatlerinde yağmur bulutlarının kaybolmasıyla masmavi gökyüzünde güneş parladı. Vatandaşların "Fırtınada açık alanlarda bulunmayın" uyarısına uydukları gözlendi.

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