İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Masa Tenisi Turnuvası başladı

Antalya’nın Korkuteli ilçesi’nde ‘Koşabiliyorken Koş’ projesi kapsamında başlatılan masa tenisi turnuvasına 120 sporcu kayıt yaptırdı.

Antalya'nın Korkuteli ilçesi'nde ‘Koşabiliyorken Koş' projesi kapsamında başlatılan masa tenisi turnuvasına 120 sporcu kayıt yaptırdı.


Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Bakanlığı Spor Genel Müdürlüğünün başlattığı ‘Koşabiliyorken Koş' projesi kapsamında Recep Gürbüz Spor salonunda, Korkuteli Kaymakamlığı Masa Tenisi Turnuvası başladı. Turnuvaya Minikler, Küçükler, Yıldızlar, Gençler, Büyükler, Veteran ve Bayanlar olmaz üzere 7 kategoride 12'si bayan ve toplam 120 sporcunu katılım gösterdi.


Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürü Ahmet Tunç, “5 gün sürecek olan turnuvamıza 120 sporcu katılım gösterdi. Her yaş gruplarında kıran kırana centilmence karşılaşmalar bekliyoruz. Amacımız her yaştan insana spor yaptırmak, sporu sevdirmek. Özellikle gençlere bu konuda örnek olmalıyız. Onları kötü alışkanlıklardan koruyup, spora özendirmeliyiz” dedi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.