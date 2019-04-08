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Masa tenisinde yoğun mesai

Türkiye Masa Tenisi Süper Ligi 5’inci etabı ve ikinci devre karşılaşmaları Yalova’da, Gençler Ferdi ve Takım Türkiye Şampiyonası Eskişehir’de oynandı.

Türkiye Masa Tenisi Süper Ligi 5'inci etabı ve ikinci devre karşılaşmaları Yalova'da, Gençler Ferdi ve Takım Türkiye Şampiyonası Eskişehir'de oynandı. Masa Tenisi Süper Ligi 5'inci etabı Klasman Grubu'nda yer alan Antalyaspor bayan masa tenisi takımı Trabzonspor ve Çukurova Üniversitesi'ne 4-1, Elazığ Masa Tenisi İhtisas'a 4-2 mağlup olurken, son maçında Pendik Belediyespor'u 4-3 yendi. Masa tenisi bayan takımı, 4 ve 5 Mayıs tarihlerinde Adana'da yapılacak olan müsabakalarda Bu Piliçspor, İstanbul Büyükşehir Belediyespor ve Bursaspor ile karşılaşacak.



Zeynep'ten başarı


Gençler Ferdi ve Takım Türkiye Şampiyonası ise 23-27 Mart tarihleri arasında Eskişehir'de düzenlendi. Antalyaspor masa tenisi takımı Türkiye Şampiyonası'nda bayanlarda 11'inci sırada yer aldı. Ferdi sıralamada ise Antalyaspor'dan Zeynep Özen Türkiye 11'incisi olarak organizasyonu tamamladı. Zeynep Özen, çiftlerde ise İstanbul DSİ spor'dan Ecem Özoral ile birlikte 5'inciliği elde etti.

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