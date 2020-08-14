Masada bırakılan alkol çöpleri tepki çekti

Antalya'da bir parkta masa üzerinde bırakılan onlarca alkol şişesi ve çöp tepki çekti.

Muratpaşa ilçesi Meltem Mahallesi Öner Bozkurt Parkı içindeki masa ve yerlerdeki çöpler bölge sakininin tepkisi çekti. Parkta vakit geçiren kişi ya da kişiler, içtikleri alkolün şişelerini ve yedikleri çerezlerin atıklarını masa üstünde bıraktı. Masanın üzerini kaplayan şişe ve alkol kutuları bu kadarı da olmaz dedirtirken, çöpler belediye ekiplerince temizlendi.