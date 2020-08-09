İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Maske takmayanlara maskeli korkulukla mesaj

Antalya’nın Serik ilçesinde yaşayan Mustafa Özmen, yaptığı korkuluk sayesinde insanlara maske takmasını hatırlatıyor.

Antalya'nın Serik ilçesinde yaşayan Mustafa Özmen, yaptığı korkuluk sayesinde insanlara maske takmasını hatırlatıyor. 62 yaşındaki Özmen, "Yoldan geçenler, korkulukta maskeyi görünce, 'onun maskesi var, bizim maskemiz yok' diyorlar" dedi.


Yaptığı korkuluğu çağa uygun şekilde 2 ayda yaptığını belirten Mustafa Özmen, “Bu bahçeyi yaparken, bir hevesle yaptım. Yaptıktan sonra şöyle iki tarafa bir baktım. Eskiden dedelerimizin, dayılarımızın yaptığı yapmış olduğu korkuluklar aklıma geldi. Korkuluğu ben biraz çağa uygun olarak düşündüm. 2 aya yakın bir sürede bu hale getirdim. Çünkü bir insanın yapabileceği bütün hareketleri yapabiliyor” diye konuştu.


Korkuluğa maske takarak sosyal mesaj vermek istediğini belirten Özmen, “Onun için çok düşündüm günümüzdeki virüs olayı aklıma geldi. Buradan bir mesaj verir diye düşündüm. Buradan çok gelip geçen olduğu için çoğu kişinin maskesiz gezdiğini gördüm. Korkuluğa maskeyi taktım. Korkuluğa maske takmamın faydasını birebir gördüm. Yoldan geçenlerin söylediklerine şahit oldum. ‘Onun maskesi var, bizim maskemiz niye yok' diye konuştuklarını duydum. Böyle bir sosyal mesaj vermesini istedim. Gayet de güzel oldu. Görenler beğeniyorlar. Hatta bu konuda beni arayıp teşekkür edenler oldu. Fotoğraf çektirenler oldu. Güzel bir olay yapmışım mutluyum o yönden” diye konuştu.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.