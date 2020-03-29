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Maskeli eldivenli Mehter Takımından evde kalan vatandaşa destek

Antalya’nın Korkuteli ilçe Belediyesi Mehter Takımı yeni tip Korona virüsten (Kovid-19) korunmak için evlerinden çıkmayanlara sokak sokak gezerek konser verdi.

Antalya'nın Korkuteli ilçe Belediyesi Mehter Takımı yeni tip Korona virüsten (Kovid-19) korunmak için evlerinden çıkmayanlara sokak sokak gezerek konser verdi.


Korkuteli Belediyesi Mehter Takımı tüm ilçede sokak sokak gezerek çaldığı marşlarla evlerinde kalan vatandaşlara moral verdi. Korkuteli Belediyesi Mehter Takımı geleneksel kıyafetleri, eldiven ve maske kullanarak evlerinden çıkamayanlar için sokak sokak dolaştı. Mehter sesini duyan vatandaşlar genç, yaşlı, kadın, erkek, çocuk herkes evlerinin balkonlarından kimi zaman alkışlarla kimi zaman da dualarla mehtere eşlik ettiler. Korkuteli Belediyesi Mehter Takımına; Korkuteli Beledi Başkanı Ömer İşlek, Emniyet Müdürü Caner Çiçek ve merkez mahallelerin muhtarları ellerinde vatandaşa “Evde Kal” çağrısı yapan pankartlarla eşlik etti. Korkuteli Belediye Başkanı Ömer İşlek, Korkuteli Belediyesi Mehter Takımı tarafından sokak sokak yapılan bu moral konserlerinin her gün devam edeceğini ifade etti.

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