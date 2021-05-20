Maskeli Şebnem'in ismi parkta yaşayacak

Antalya'nın Alanya ilçesinde lösemiye yenik düşen ve mücadelesiyle örnek olan Şebnem Köseoğlu'nun adını yaşatmak için belediye tarafından bir park yaptırılarak hizmete açıldı.

Alanya Hamdullah Emin Paşa (AHEP) Üniversitesi Turizm İşletmeciliği Bölümü öğretim görevlisi Şebnem Köseoğlu (31), 2018 yılı Eylül ayında lösemiye yakalandı. Yaklaşık 3 aylık kemoterapinin ardından Ocak ayında hastalığı yenen Köseoğlu, 2019 yılı Mayıs ayında rutin kontrolleri sırasında hastalığının nüksettiğini öğrendi. İstanbul'daki bir hastanede tedavisi süren Köseoğlu'na 2019 yılının Kasım ayında uygun ilik bulundu. 11 Aralık'ta ise ilik nakli gerçekleştirildi ancak bu yıl 18 Nisan'da rutin kontrollerine gittiğinde hastalığının nüksettiğini öğrendi. Doğum gününden 1 gün önce hastalığının nüksettiğini öğrenen Şebnem Köseoğlu, tekrar İstanbul'daki hastanede tedaviye alındı. Burada tedavisi süren Köseoğlu, bir hafta önce durumunun ağırlaşması nedeniyle yoğun bakım ünitesine alındı. Köseoğlu, geçen 14 Eylül akşam saatlerinde doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi.

Alanya Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü Cikcilli Mahallesi Saray Beleni Caddesi üzerinde bulunan yeşil alana Şebnem Köseoğlu anısına park yapımını tamamladı. 2018 yılında başladığı lösemi hastalığı ile savaşına 2020 yılında yenik düşen ve mücadelesiyle tüm Türkiye tarafından “Maskeli Şebnem” olarak da tanınan Köseoğlu'nun ismi, okulunun önünde oluşturulan parkta yaşayacak.

Yücel: “Mücadelesi her zaman örnek olacak”

Maskeli Şebnem'e tedavisi boyunca da sürekli destek olan Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, “Yaşama sevgisiyle herkesin gönlünde taht kuran Şebnem Köseoğlu için öğretim görevlisi olduğu AHEP Üniversitesi yanında bulunan yeşil alana, kendisi için çok önemli olan üniversite ve öğrencilerin sakince vakit geçirebilecekleri parkın yapımını tamamlayarak hizmete açtık. Lösemi hastalığı nedeniyle genç yaşta kaybettiğimiz sevgili Şebnem'in adını bu parkta yaşatacağız” dedi.

Lösemi hastalığıyla yaptığı savaşla herkese örnek olan Maskeli Şebnem, kendisi adına sosyal medyada kök hücre bağışı için kampanya başlatılırken, tüm Türkiye'nin bu kampanyaya destek vermesini sağlayarak önemli bir sosyal sorumluluk hareketinin de başlatıcısı olmuştu.