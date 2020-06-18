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Maskesiz girişin yasaklandığı tarihi Kaleiçi semtinde ateş ölçümüyle giriliyor

Antalya’da Muratpaşa Belediyesi, korona virüs önlemleri çerçevesinde tarihi kent merkezi Kaleiçi’nin yediye düşürülen girişlerinin üçünde, ziyaretçilerin ateşini ölçümlerini yapıyor.

Antalya'da Muratpaşa Belediyesi, korona virüs önlemleri çerçevesinde tarihi kent merkezi Kaleiçi'nin yediye düşürülen girişlerinin üçünde, ziyaretçilerin ateşini ölçümlerini yapıyor. Maskesiz girişlerin yasak olduğu tarihi kente ateşi 38 derece ve üzerinde olan ziyaretçiler de alınmıyor.


Muratpaşa İlçe Hıfzısıhha Kurulunca, korona virüs önlemleri çerçevesinde Antalya'nın tarihi kent merkezi Kaleiçi'nin 20 olan giriş çıkış noktası 7'ye düşürülürken maskesiz girişler de yasaklandı. Belirlenen giriş noktaların 3'ü Muratpaşa Belediyesi, kontrolüne bırakıldı. Buna göre Muratpaşa Belediyesi, Hıdırlık Kulesi, Üç Kapılar ve Yat Limanı girişi noktalarında, ziyaretçilerin ateşlerini ölçerken, maske kontrolü yapıyor. Ateşi 38 derece ve üzerinde çıkan ziyaretçiler Kaleiçi'ne alınmazken görevliler dar sokaklarında uzun yürüyüşlerin yapıldığı tarihi kentte sosyal mesafe kurallarına dikkat edilmesi konusunda uyarıda bulunuyor.

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