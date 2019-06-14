Masterlar dostluk maçında karşılaştı

Alanya Masterlar Futbol Takımı ve Manavgat Masterlar Futbol Takımı, dostluk maçında karşılaştı. Alanyaspor Cengiz Aydoğan Tesisleri'nde oynanan maçı Alanya Masterlar Futbol Takımı 5-0 kazandı. Alanya Masterlar Futbol Takımı'nda Aytemiz Alanyaspor Kulübü Başkanı Hasan Çavuşoğlu da forma giyerek takımının bir golüne imza attı. İki takım oyuncuları birlikte hatıra fotoğrafı çektirerek bir sonraki maçı Manavgat'ta yapmak için sözleşti.