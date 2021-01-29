Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin yürütücüsü olduğu MatchUp Projesi'nin ikinci çevrimiçi Şehirler Ağı Çalıştayı gerçekleştirildi.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Dış İlişkiler Daire Başkanlığı'nın yürütücüsü olduğu “MatchUp” Ufuk 2020 Avrupa Birliği Projesi kapsamında gerçekleştirilen “MatchUP Şehirler Ağı” çevrimiçi toplantılarının ikincisi yapıldı. Çalıştayda, Türkiye'de Sürdürülebilir Enerji Eylem ve İklim Uyum Planı, iklim değişikliği ve temiz enerji ile ilgili uygulamaları hakkında fikir alış verişinde bulunuldu.

“Sürdürülebilir enerji eylem ve iklim uyum planı”

Yerel Yönetimlerde Sürdürülebilir Enerji Eylem ve İklim Uyum Planı (SECAP) Deneyim Çalıştayı 11 Büyükşehir Belediyesi (Antalya Ankara, Bursa, Denizli, Gaziantep, Hatay, İzmir, Kahramanmaraş, Kocaeli, Muğla, Trabzon), 4 ilçe belediyesi (Akhisar, Kadıköy, Karşıyaka, Tepebaşı), 2 özel sektör (Demir Enerji, Venesco) ve STK temsilcilerinin katılımıyla gerçekleştirildi. Çalıştay gündeminde Türkiye'de Sürdürülebilir Enerji Eylem ve İklim Uyum Planı (SECAP) hazırlayan belediyelerden çalıştaya katılım sağlayan Bursa, İzmir, Kadıköy, Trabzon ve Tepebaşı bu süreçte yapılan çalışmaları, alınan aksiyonları, karşılaşılan zorlukları, diğer yerel yönetimlere bu konuda bakış açısı kazandırarak, özetledi. Sürdürülebilir Enerji Eylem ve İklim Uyum Planı çıktılarının, başka kentlere ve bölgelere yaygınlaştırılması, benimsenmesi, buradan çıkan bilgi ve tecrübenin aktarımı için yerel yönetim temsilcileri fikir paylaşımında bulunuldu.

“İklim uyum planı anlatıldı”

Çevrimiçi çalıştayda Antalya Büyükşehir Belediyesi Temiz Enerji ve İklim Değişikliği Şube Müdürlüğü tarafından; Antalya'nın 2012 baz yılı referanslı 2020 hedeflerinin de yer aldığı mevcut Sürdürülebilir Enerji Eylem Planı (SEAP) ve Sürdürülebilir Enerji Eylem ve İklim Uyum Planı (SECAP) sürecinde gelinen nokta konusunda bilgi verildi. Antalya Sürdürülebilir Enerji Eylem ve İklim Uyum Planı süreçlerinden bahsedildi.

“Bütüncül yaklaşım”

Özel sektör temsilcilerinden Demir Enerji, kentlerdeki karbon azaltım stratejileri, sera gazı salımlarının sektördeki dağılımı, Yeşil Altyapı, Akıllı Büyüme, Sürdürülebilir Kentsel Hareketlilik Planının Önemi, İklim Değişikliğinin Türkiye'de Toplumsal ve Ekonomik Etkileri, İklim Krizi konusunda Küresel Çaba Yerel Eylemler, İklim Uyum çalışmalarının birbiriyle koordine, bütüncül yaklaşımla ele alınmasının önemini vurguladı.

“Seep raporunu hazırlayan ilk belediye”

Türkiye'de ‘Sürdürülebilir Enerji Eylem Planı Raporu'nu hazırlayan ilk belediye olan Antalya Büyükşehir Belediyesi, iklim değişikliği ile mücadeleyi sürdürülebilirlik politikası olarak benimsiyor. Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin de taraf olduğu Avrupa Belediye Başkanları Sözleşmesi (Covenant of Mayors) kriterlerine göre şehrin 2030 ve 2050 yıllarına kadar CO2 (karbondioksit) salımlarını ne kadar azaltacağını taahhüt eden “Sürdürülebilir Enerji Eylem ve İklim Uyum Planı (SECAP)“ da MAtchUP Projesi kapsamında hazırlanıyor.