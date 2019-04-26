Matematik dehaları Antalya'da yarışacak

Ulusal Antalya Matematik Olimpiyatları'nda Türkiye'nin dört bir tarafından katılan başarılı öğrenciler yarışacak.

Konyaaltı Belediyesinin Sponsorluğunu üstlendiği etkinlikte 900 matematik dehası 28 Nisan Pazar günü Antalya'da yarışacak. Yarışmaya, Türkiye'nin çeşitli illerindeki en başarılı okulların olimpiyat takımları katılacak. Türkiye genelindeki 9, 10 ve 11. sınıf öğrencileri arasında yapılacak yarışmada her biri matematik alanında üstün yeteneğe sahip olan yaklaşık 900 öğrenciye, özel olarak hazırlanmış 25 soruyu çözmek için 2 buçuk saat süre verilecek.

Matematik Olimpiyatı ile ilgili bilgi veren Akdeniz Üniversitesi Fen Fakültesi Matematik Bölüm Başkanı Prof. Dr. İlham Aliyev, “Matematikte üstün zekalı öğrencilerin, bu yeteneklerini gösterebilecekleri bilimsel nitelikteki olimpiyatlar, başka gelişmiş ülkelerle karşılaştırıldığında, bizim ülkemizde oldukça azdır. Bilim olimpiyatlarının yapılmasında, sadece TÜBİTAK'a değil, üniversitelere de büyük görevler düşmektedir. Dünyanın birçok ülkesinde, matematik olimpiyatları o ülkenin tanınmış Üniversiteleri veya Bilimler Akademisi tarafından yapılarak, bu olimpiyatlar lise öğrencileriyle Üniversite (Akademi) arasında bilimsel bir bağ kurmaya yardım etmektedir. Olimpiyatlar, lise öğrencilerine matematiği sevdirmek, matematik alanında onların üstün yeteneğini zamanında keşfetmek açısından oldukça önemlidir” diye konuştu.

Fen Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ahmet Aksoy ise, “Dünyada birçok ülkede üniversiteler tarafından bu tür olimpiyat yarışmaları yapılmaktadır. Türkiye'de ise bu işin öncülüğünü Akdeniz Üniversitesi yapmaktadır. Fen Fakültesi olarak bu organizasyonu yapmaktan gurur duyuyoruz. Türkiye'de bir Üniversite tarafından yapılan ve aralıksız olarak 24 yıldır devam eden tek bilgi yarışması olma özelliği taşıyor. İlki 1996 yılında yapılan ve TÜBİTAK'ın yaptığı bilim olimpiyatlarından sonraki en prestijli ve eski yarışma olan bu olimpiyatlara katılan öğrencilere, başarı derecesine göre altın, gümüş ve bronz madalya ve çeşitli hediyeler veriliyor. Yarışmaya katılan öğrencilere başarılar diliyor, yarışmanın hazırlanmasında emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

24. Ulusal Antalya Matematik Olimpiyatları'nın Ödül Töreni ise 29 Nisan Pazartesi günü Hukuk Fakültesi konferans salonunda gerçekleştirilecek.