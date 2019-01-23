MATSO-BAKA işbirliği ile destek kitapçığı hazırlandı

Manavgat Ticaret ve Sanayi Odası (MATSO) ve Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı (BAKA) işbirliği ile Türkiye'de tüm bakanlıkların verdiği hibe, teşvik ve destekler “2018-2019 Türkiye'deki Teşvik ve Destekler” başlığı altında kitapçık haline getirildi.

MATSO Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Boztaş, Kitapçığın içeriğinde Türkiye'de verilen hibe, teşvik ve desteklerinin tamamının yer aldığını belirterek Oda üyeleri için kitapçığın çok iyi bir kaynak olduğunu söyledi. Kitapçığı MATSO ve BAKA işbirliği ile hazırladıklarını ifade eden Boztaş, “Oda üyelerimiz kamu kurumlarının verdiği hibe, teşvik ve desteklere başvurarak faydalanabilirler” dedi.

Hibe, Teşvik destekler kitapçığı Odamızın web sayfasında yer almaktadır.

Türkiye'de her bakanlığın ve kurumun birçok hibe, destek ve teşvik kalemi mevcut olduğunun altını çizen Boztaş, “Kitapçıkta hangi bakanlığın ya da kurumun hangi konuda hibe, teşvik ve destek verdiği anlatılmıştır. Üyelerimiz Odamızın www.matso.org.tr web sayfasına girip https://drive.google.com/file/d/183mPO7bKMH8dmUjKDTajK5pLs1-0kUhF/view linkine tıklayarak devletimizin verdiği hibe teşvik ve desteklerden yararlanabileceklerine dair bilgi edindikten sonra başvuru yapabilirler ”dedi.